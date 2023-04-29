Савельев Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1988

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1988

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.2017

Сын: Савельев Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.04.2021

Сын: Савельев Никита Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности