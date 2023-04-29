Савельев Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.05.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1988
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.2017
Сын: Савельев Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.04.2021
Сын: Савельев Никита Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности