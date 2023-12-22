Абрамова Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1947
Рождение ребёнка
01.12.1949
Рождение ребёнка
20.05.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно