Абрамова Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова Евдокия Васильевна

Место рождения

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
01.12.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич

Рождение ребёнка
20.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абрамов Иван Васильевич

Кошибеево, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абрамов Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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