Абажганкина Агафия Мартиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абажганкина Агафия Мартиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792 или 1794

Дата смерти

10.03.1857

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792 или 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.04.1820

Дочь: Абажганкина Ирина Григорьевна

Отец ребёнка: Абажганкин Григорий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.08.1823

Дочь: Абажганкина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Абажганкин Григорий Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Абажганкин Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Абажганкин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Абажганкин Герасим Григорьевич

Отец ребёнка: Абажганкин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Абажганкин Фрол Григорьевич

Отец ребёнка: Абажганкин Григорий Федорович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Абажганкин Яков Григорьевич

Отец ребёнка: Абажганкин Григорий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абажганкин Григорий Федорович

Смерть
10.03.1857
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область