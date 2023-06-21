Абажганкина Агафия Мартиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792 или 1794
Дата смерти10.03.1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1792 или 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.04.1820
Дочь: Абажганкина Ирина Григорьевна
Отец ребёнка: Абажганкин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
10.08.1823
Дочь: Абажганкина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Абажганкин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Абажганкин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Абажганкин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Абажганкин Герасим Григорьевич
Отец ребёнка: Абажганкин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Абажганкин Фрол Григорьевич
Отец ребёнка: Абажганкин Григорий Федорович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Абажганкин Яков Григорьевич
Отец ребёнка: Абажганкин Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1857