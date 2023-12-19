Климова (Федотова) Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1958
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенищева Наталья Геннадьевна
Отец ребёнка: Климов Геннадий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Ирина Геннадьевна
Отец ребёнка: Климов Геннадий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно