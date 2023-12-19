Климова (Федотова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Федотова) Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1958

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенищева Наталья Геннадьевна

Отец ребёнка: Климов Геннадий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Ирина Геннадьевна

Отец ребёнка: Климов Геннадий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Геннадий Николаевич

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