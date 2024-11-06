Канева (Ожгихина) Матрона Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Ожгихин Иван Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1790
Рождение ребёнка
09.07.1791
Дочь: (Канева) Мария Герасимовна
Отец ребёнка: Канев Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
01.06.1793
Сын: Канев Никифор Герасимович
Отец ребёнка: Канев Герасим Михайлович
Рождение ребёнка
07.09.1795
Дочь: (Канева) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Канев Герасим Михайлович
Смерть
Неизвестно