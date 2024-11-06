Канева (Ожгихина) Матрона Ивановна Около 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Канева (Ожгихина) Матрона Ивановна

Место рождения

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Ожгихин Иван Петрович

Мать: не указана

Сергеева, Осинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
20.01.1790

Муж: Канев Герасим Михайлович

Кокшарова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
09.07.1791

Дочь: (Канева) Мария Герасимовна

Отец ребёнка: Канев Герасим Михайлович

Кокшарова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
01.06.1793

Сын: Канев Никифор Герасимович

Отец ребёнка: Канев Герасим Михайлович

Кокшарова, Сарапульский округ, Уральская область
Рождение ребёнка
07.09.1795

Дочь: (Канева) Анна Герасимовна

Отец ребёнка: Канев Герасим Михайлович

Кокшарова, Сарапульский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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