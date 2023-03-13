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Шонгинъ Гавріилъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

18.03.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1846

Отец: Шонгинъ Петръ

Мать: Шонгина Епистимія

Александровка
Бракосочетание
27.01.1868

Жена: Шонгина Еѵгенія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1873

Дочь: Шонгина Еѵдокія

Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія

Александровка
Рождение ребёнка
11.09.1874

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія

Александровка
Рождение ребёнка
21.03.1879

Дочь: Марія

Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія

Александровка
Рождение ребёнка
13.01.1883

Дочь: Мокина Татіана

Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія

Александровка
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Шонгина Екатерина

Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія

Рождение ребёнка
09.10.1891

Дочь: Їустинія

Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1894

Сын: Шонгинъ Федоръ

Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бутырина Марѳа

Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шонгинъ Лазаръ

Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія

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