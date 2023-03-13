Шонгинъ Гавріилъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения18.03.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1846
Отец: Шонгинъ Петръ
Мать: Шонгина Епистимія
Александровка
Бракосочетание
27.01.1868
Жена: Шонгина Еѵгенія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.02.1873
Дочь: Шонгина Еѵдокія
Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія
Александровка
Рождение ребёнка
11.09.1874
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія
Александровка
Рождение ребёнка
21.03.1879
Дочь: Марія
Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія
Александровка
Рождение ребёнка
13.01.1883
Дочь: Мокина Татіана
Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія
Александровка
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Шонгина Екатерина
Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія
Рождение ребёнка
09.10.1891
Дочь: Їустинія
Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1894
Сын: Шонгинъ Федоръ
Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бутырина Марѳа
Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шонгинъ Лазаръ
Мать ребёнка: Шонгина Еѵгенія