Литвинова (Агнищенкова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Агнищенкова) Лидия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.2001

Отец: не указан

Мать: Сушкова Галина

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