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Мишекин Михаил Петрович

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Место рождения

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Галиски

Дата рождения

1926

Дата смерти

12.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Мишекин Пётр (Назариев)

Мать: Мишекина Анна Ивановна

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Галиски
Военная награда
13.03.1944
Медаль «За отвагу»
Смерть
12.02.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, Кенигсберг окр., Гумбиннен р-н, м. Домлиттен, восточнее, 300 м
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