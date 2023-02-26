Мишекин Михаил Петрович
Место рожденияСмоленская обл., Демидовский р-н, д. Галиски
Дата рождения1926
Дата смерти12.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Мишекин Пётр (Назариев)
Мать: Мишекина Анна Ивановна
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Галиски
Военная награда
13.03.1944
Медаль «За отвагу»
Смерть
12.02.1945
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Восточная Пруссия, Кенигсберг окр., Гумбиннен р-н, м. Домлиттен, восточнее, 300 м