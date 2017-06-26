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Зорин Роман Ильдарович
Зорин Роман Ильдарович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.06.2017
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Зорина Татьяна
1992 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.2017
Отец: не указан
Мать:
Зорина Татьяна
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