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Исаев Василий Сергеевич

Место рождения

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.11.1929

Дата смерти

13.06.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1929

Отец: Исаев Сергей Фёдорович

Мать: Исаева Федора Антоновна

Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.03.1954

Дочь: Щебетунова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Исаева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Исаев Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Исаева Анна Васильевна

Рождение ребёнка
25.12.1969

Дочь: Кривова Елена Васильевна

Мать ребёнка: Исаева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
13.06.1979
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