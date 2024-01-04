Исаев Василий Сергеевич
Место рождения
Дата рождения23.11.1929
Дата смерти13.06.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1929
Отец: Исаев Сергей Фёдорович
Мать: Исаева Федора Антоновна
Рождение ребёнка
17.03.1954
Дочь: Щебетунова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Исаева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Исаева Анна Васильевна
Рождение ребёнка
25.12.1969
Дочь: Кривова Елена Васильевна
Мать ребёнка: Исаева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
13.06.1979