Печкурова (Никифорова) Прасковья Никаноровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печкурова (Никифорова) Прасковья Никаноровна

Место рождения

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Никифоров Никанор Григорьевич

Мать: Никифорова Евдокия Андреевна

Старые-Рукавы, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
17.01.1888 ст.

Муж: Печкуров Николай Михайлович

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1890 ст.

Сын: Печкуров Степан Николаевич

Отец ребёнка: Печкуров Николай Михайлович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.10.1896 ст.

Сын: Печкуров Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Печкуров Николай Михайлович

Якимово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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