Печкурова (Никифорова) Прасковья Никаноровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Бракосочетание
17.01.1888 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.12.1890 ст.
Сын: Печкуров Степан Николаевич
Отец ребёнка: Печкуров Николай Михайлович
Рождение ребёнка
03.10.1896 ст.
Отец ребёнка: Печкуров Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно