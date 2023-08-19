Марфа Трофимовна
Место рождения
Дата рождения19.06.1900 ст.
Дата смерти12.07.1900 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.06.1900 ст.
Отец: - Трофим Никитич
Мать: - Екатерина Савельевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.11-12 ( Рождение №-42ж )
Крещение
20.06.1900 ст.
Крёстный отец: Михаил Савельевич - крестьянский сын из д.Маракино Крёстная мать: Александра Никифоровна - крестьянская девица из д.Безсоново
Смерть
12.07.1900 ст.
Младенец в 3 нед. ( от слабости рождения )
Похороны
14.07.1900 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.41-42 ( Умершие №-31ж )