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Марфа Трофимовна

Место рождения

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

19.06.1900 ст.

Дата смерти

12.07.1900 ст.

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Около 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1900 ст.

Отец: - Трофим Никитич

Мать: - Екатерина Савельевна

Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.11-12 ( Рождение №-42ж )
Крещение
20.06.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Крёстный отец: Михаил Савельевич - крестьянский сын из д.Маракино Крёстная мать: Александра Никифоровна - крестьянская девица из д.Безсоново
Смерть
12.07.1900 ст.
Бессоново, Паломская волость, Кологривский уезд
Младенец в 3 нед. ( от слабости рождения )
Похороны
14.07.1900 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.41-42 ( Умершие №-31ж )
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