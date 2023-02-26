Вольская Евдокия Васильева
Место рожденияд.Борода Ильменской вол. Велижского уезда Полоцкой епархии
Дата рожденияОколо 1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1887
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Борода Ильменской вол. Велижского уезда Полоцкой епархии
Бракосочетание
29.01.1906
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1912
Отец ребёнка: Вольский Сергей Петров
Смерть
Неизвестно