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Вольская Евдокия Васильева

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Место рождения

д.Борода Ильменской вол. Велижского уезда Полоцкой епархии

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Борода Ильменской вол. Велижского уезда Полоцкой епархии
Бракосочетание
29.01.1906

Муж: Вольский Сергей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.12.1912

Сын: Вольский Пётр Сергеев

Отец ребёнка: Вольский Сергей Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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