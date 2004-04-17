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Василевский Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1947

Дата смерти

17.04.2004

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1947

Отец: Василевский Иван

Мать: Василевская Надежда

Рождение ребёнка
17.04.1978

Дочь: Ванелик Надежда Александровна

Мать ребёнка: Ханецкая Валентина Станиславовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василевский Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Ханецкая Валентина Станиславовна

Смерть
17.04.2004
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