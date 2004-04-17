Василевский Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1947
Дата смерти17.04.2004
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1947
Отец: Василевский Иван
Мать: Василевская Надежда
Рождение ребёнка
17.04.1978
Дочь: Ванелик Надежда Александровна
Мать ребёнка: Ханецкая Валентина Станиславовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василевский Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Ханецкая Валентина Станиславовна
Смерть
17.04.2004