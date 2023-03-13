Зверева Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1772
Сын: Зверевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1776
Сын: Зверевъ Осипъ
Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1777
Сын: Зверевъ Андрей
Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Зверевъ Емельянъ
Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Домна
Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Мавра
Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зверевъ Егоръ