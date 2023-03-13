Зверева Анна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверева Анна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Зверевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1776

Сын: Зверевъ Осипъ

Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Сын: Зверевъ Андрей

Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Зверевъ Емельянъ

Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Домна

Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ

Красноусольский, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Мавра

Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Зверевъ Егоръ

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверевъ Егоръ

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