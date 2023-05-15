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Цуркану Марианна Валентиновна
Цуркану Марианна Валентиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.09.1972
Пол
Женский
Отец
Чебан Валентин Николаевич
1950 г.р.
Мать
Кобэлтяну Вера Васильевна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1972
Отец:
Чебан Валентин Николаевич
Мать:
Кобэлтяну Вера Васильевна
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