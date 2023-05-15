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Цуркану Марианна Валентиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1972

Пол

Женский

Отец

1950 г.р.

Мать

1950 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1972

Отец: Чебан Валентин Николаевич

Мать: Кобэлтяну Вера Васильевна