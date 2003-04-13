Полонянкина (Мамонтова) Ульяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полонянкина (Мамонтова) Ульяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.03.1934

Дата смерти

13.04.2003

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Леонид Евдоксеевич

Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
20.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Леонид Евдоксеевич

Бурный, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.10.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полонянкин Леонид Евдоксеевич

Артельное Байкитский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полонянкин Леонид Евдоксеевич

Смерть
13.04.2003
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