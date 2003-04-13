Полонянкина (Мамонтова) Ульяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.03.1934
Дата смерти13.04.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1961
Гуляевское Енисейский район
Рождение ребёнка
20.08.1963
Бурный, Эвенкийский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
27.10.1965
Артельное Байкитский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.04.2003