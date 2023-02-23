Гобузов Антон Филиппович
Место рожденияс.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Бракосочетание
11.05.1879
Жена: Евдокия Евсеевна
Морд. Канадей, Россия
Смерть
Неизвестно