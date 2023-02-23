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Гобузов Антон Филиппович

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Место рождения

с.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1860 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Голодяевка /Дубровка/, Саратовской губ. Хвалынский уезд
Бракосочетание
11.05.1879

Жена: Евдокия Евсеевна

Морд. Канадей, Россия
Смерть
Неизвестно
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