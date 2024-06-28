Захарова Евдокия Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Евдокия Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Аким Фадеевич

Рождение ребёнка
03.09.1917

Дочь: Пичугина (Захарова) Надежда Акимовна

Отец ребёнка: Захаров Аким Фадеевич

Иваты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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