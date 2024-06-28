Захарова Евдокия Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1917
Дочь: Пичугина (Захарова) Надежда Акимовна
Отец ребёнка: Захаров Аким Фадеевич
Иваты, Тужинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно