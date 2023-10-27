Алалыкина Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алалыкина Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Алалыкин Николай Фёдорович

Мать: Алалыкина Клава

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