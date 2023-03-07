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Семизорова Пелагея Иванова

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

30.01.1914

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Иванов Никанор Иванович

Мать: Иванова Прасковья Фроловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
04.?.1862

Муж: Семизоров Мартын Иванович

Рождение ребёнка
1866

Сын: Семизоров Эммануил Мартынович

Отец ребёнка: Семизоров Мартын Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Тихонова Евдокия Семизорова

Отец ребёнка: Семизоров Мартын Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.05.1877

Сын: Семизоров Никита Мартынович

Отец ребёнка: Семизоров Мартын Иванович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
30.01.1914
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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