Семизорова Пелагея Иванова
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смерти30.01.1914
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Бракосочетание
04.?.1862
Рождение ребёнка
1866
Сын: Семизоров Эммануил Мартынович
Отец ребёнка: Семизоров Мартын Иванович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Тихонова Евдокия Семизорова
Отец ребёнка: Семизоров Мартын Иванович
Рождение ребёнка
21.05.1877
Сын: Семизоров Никита Мартынович
Отец ребёнка: Семизоров Мартын Иванович
Смерть
30.01.1914