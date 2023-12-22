Овсюченко Евдокия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсюченко Евдокия Стефановна

Место рождения

Гужовка, Чернігівська область

Дата рождения

04.08.1836 ст.

Дата смерти

12.09.1836 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1836 ст.

Отец: Коворотуша Стефан Дмитриевич

Мать: Коворотуша Ефросиния Наумовна

Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о рождении № 34 от 04.08.1836, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007776927?i=705 Фамилия отца указана Овсюченко. Всё остальное совпадает.
Смерть
12.09.1836 ст.
Гужовка, Чернігівська область
Запись в метрической книге о смерти № 38 от 12.09.1836, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007776927?i=724 Фамилия отца указана Овсюченко. Всё остальное совпадает.
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