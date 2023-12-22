Овсюченко Евдокия Стефановна
Место рождения
Дата рождения04.08.1836 ст.
Дата смерти12.09.1836 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1836 ст.
Запись в метрической книге о рождении № 34 от 04.08.1836, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007776927?i=705 Фамилия отца указана Овсюченко. Всё остальное совпадает.
Смерть
12.09.1836 ст.
Запись в метрической книге о смерти № 38 от 12.09.1836, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007776927?i=724 Фамилия отца указана Овсюченко. Всё остальное совпадает.