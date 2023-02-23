Ксения Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1903

Сын: Дмитриев Игнат Васильевич

Отец ребёнка: Дмитриев 1й Щучинск ? Михайлович

Рождение ребёнка
30.09.1907

Сын: Дмитриев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Дмитриев 1й Щучинск ? Михайлович

Смерть
Неизвестно
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