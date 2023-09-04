Чорикова Марфа Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1852
Отец ребёнка: Чёриков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1853
Сын: Чориков Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Чёриков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
04.03.1856
Дочь: Чорикова Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Чёриков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
05.10.1857
Сын: Чориков Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Чёриков Дмитрий Иванович
Рождение ребёнка
13.09.1859
Дочь: Чорикова Ефимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Чёриков Дмитрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно