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Чорикова Марфа Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1852

Сын: Чориков Игнат Дмитриевич

Отец ребёнка: Чёриков Дмитрий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.08.1853

Сын: Чориков Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Чёриков Дмитрий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.03.1856

Дочь: Чорикова Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Чёриков Дмитрий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.10.1857

Сын: Чориков Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Чёриков Дмитрий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.09.1859

Дочь: Чорикова Ефимия Дмитриевна

Отец ребёнка: Чёриков Дмитрий Иванович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чёриков Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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