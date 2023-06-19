Алексеева (Матвеева) Фекла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акилина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей
С. Фефелово
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иванов Егор
Отец ребёнка: Алексеев Алексей
С. Фефелово
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иванов Николай
Отец ребёнка: Алексеев Алексей
С. Фефелово
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Алексеев Алексей
С. Фефелово
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Алексеев Алексей
С. Фефелово
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексеев Алексей
Смерть
Неизвестно