Алексеева (Матвеева) Фекла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеева (Матвеева) Фекла

Алексеева (Матвеева) Фекла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акилина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей

С. Фефелово
Рождение ребёнка
1794

Сын: Иванов Егор

Отец ребёнка: Алексеев Алексей

С. Фефелово
Рождение ребёнка
1795

Сын: Иванов Николай

Отец ребёнка: Алексеев Алексей

С. Фефелово
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Алексеев Алексей

С. Фефелово
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Алексеев Алексей

С. Фефелово
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Алексей

Смерть
Неизвестно