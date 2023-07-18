Дектярева Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дектярева Валентина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.01.1914

Дата смерти

10.08.1988

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1944

Дочь: Пустовит Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Дектярев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сиднева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Дектярев

Смерть
10.08.1988