Дектярева Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.01.1914
Дата смерти10.08.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.1944
Дочь: Пустовит Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Дектярев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сиднева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Дектярев
Смерть
10.08.1988