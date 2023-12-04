Абоносимова (Белевитина) Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абоносимова (Белевитина) Екатерина Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1900

Дата смерти

25.12.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1922

Дочь: Лебедева Нина Никифоровна

Отец ребёнка: Абоносимов Никифор Андреевич

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
01.12.1923

Сын: Абоносимов Александр Никифорович

Отец ребёнка: Абоносимов Никифор Андреевич

Богословка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Ираида Никифоровна

Отец ребёнка: Абоносимов Никифор Андреевич

Рождение ребёнка
28.07.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Абоносимов Никифор Андреевич

Смерть
25.12.1989
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