Абоносимова (Белевитина) Екатерина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1900
Дата смерти25.12.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1922
Дочь: Лебедева Нина Никифоровна
Отец ребёнка: Абоносимов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
01.12.1923
Сын: Абоносимов Александр Никифорович
Отец ребёнка: Абоносимов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Ираида Никифоровна
Отец ребёнка: Абоносимов Никифор Андреевич
Рождение ребёнка
28.07.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Абоносимов Никифор Андреевич
Смерть
25.12.1989