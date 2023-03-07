Тарасова Агафья Симеонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова Агафья Симеонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

После 1792

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Неонила Семенова

Отец ребёнка: Тарасов Семен Никифоров

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1775

Дочь: Васса Семенова

Отец ребёнка: Тарасов Семен Никифоров

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Тарасов Савва Семенов

Отец ребёнка: Тарасов Семен Никифоров

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Сын: Тарасов Яким Семенов

Отец ребёнка: Тарасов Семен Никифоров

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Анастасия Семенова

Отец ребёнка: Тарасов Семен Никифоров

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Сын: Тарасов Иона Семенов

Отец ребёнка: Тарасов Семен Никифоров

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Семен Никифоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
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