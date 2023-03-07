Тарасова Агафья Симеонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиПосле 1792
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Неонила Семенова
Отец ребёнка: Тарасов Семен Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1775
Дочь: Васса Семенова
Отец ребёнка: Тарасов Семен Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Тарасов Семен Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1780
Сын: Тарасов Яким Семенов
Отец ребёнка: Тарасов Семен Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Анастасия Семенова
Отец ребёнка: Тарасов Семен Никифоров
Рождение ребёнка
Около 1783
Сын: Тарасов Иона Семенов
Отец ребёнка: Тарасов Семен Никифоров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792