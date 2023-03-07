Андреев (однодворец) ст. 58-10,58-11УК Михаил Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев (однодворец) ст. 58-10,58-11УК Михаил Васильевич

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Андреев (однодворец) Василий Ильич

Мать: ?

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
30.?.1898

Жена: Андреева Александра Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1899

Дочь: Анастасия Михайловна

Мать ребёнка: Андреева Александра Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.04.1909

Сын: Андреев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Андреева Александра Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.03.1916

Сын: Андреев (однодворец) Александр Михайлович

Мать ребёнка: Андреева Александра Михайловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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