Андреев (однодворец) ст. 58-10,58-11УК Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Андреев (однодворец) Василий Ильич
Мать: ?
Бракосочетание
30.?.1898
Рождение ребёнка
27.10.1899
Дочь: Анастасия Михайловна
Мать ребёнка: Андреева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
07.04.1909
Сын: Андреев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Андреева Александра Михайловна
Рождение ребёнка
27.03.1916
Сын: Андреев (однодворец) Александр Михайлович
Мать ребёнка: Андреева Александра Михайловна
Смерть
Неизвестно