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Хрущёв ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Хрущёв ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1935
Дата смерти
2003
Пол
Мужской
Отец
Хрущёв ЛЕОНИД НИКИТИЧ
1917 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец:
Хрущёв ЛЕОНИД НИКИТИЧ
Мать: не указана
Смерть
2003
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