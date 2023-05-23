Хрущёв ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрущёв ЮРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1917 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Хрущёв ЛЕОНИД НИКИТИЧ

Мать: не указана

Смерть
2003