Кузькин Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения27.05.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.09.1974
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузькин Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузькин Владимир Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно