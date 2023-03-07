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Кузькин Василий Николаевич

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Место рождения

Рабочеостровск, Кемский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

27.05.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рабочеостровск, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
07.09.1974

Жена: скрыто настройками приватности

Рабочеостровск, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузькин Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузькин Владимир Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
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