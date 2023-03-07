Абдулмалик
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.12.1909
Жена: Шамсинахар Галиевна
Развод
24.02.1910
Жена: Шамсинахар Галиевна
Развод
01.12.1914
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
13.05.1919
Жена: Миннисылу
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно