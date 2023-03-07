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Абдулмалик

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.12.1909

Жена: Шамсинахар Галиевна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
24.02.1910

Жена: Шамсинахар Галиевна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
01.12.1914

Жена: скрыто настройками приватности

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
13.05.1919

Жена: Миннисылу

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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