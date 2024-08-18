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Шабалин Сергей Семёнович

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Место рождения

Маренинская, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабалин Семён

Мать: не указана

Маренинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 08.03.1908

Дочь: Шабалина (Шабалина) Анастасия Сергеевна

Мать ребёнка: Шабалина Просковья

Маренинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Шабалина Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Шабалина Просковья

Маренинская, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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