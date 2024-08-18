Шабалин Сергей Семёнович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабалин Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 08.03.1908
Дочь: Шабалина (Шабалина) Анастасия Сергеевна
Мать ребёнка: Шабалина Просковья
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Шабалина Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Шабалина Просковья
Смерть
Неизвестно