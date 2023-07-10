Проскурякова Агафия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1817
Дочь: Аристова Параскева Ефремовна
Отец ребёнка: Проскуряков Ефрем Федорович
Рождение ребёнка
14.01.1819
Сын: Проскуряков Максим Ефремович
Отец ребёнка: Проскуряков Ефрем Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно