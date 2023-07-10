Проскурякова Агафия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурякова Агафия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1817

Дочь: Аристова Параскева Ефремовна

Отец ребёнка: Проскуряков Ефрем Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.01.1819

Сын: Проскуряков Максим Ефремович

Отец ребёнка: Проскуряков Ефрем Федорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскуряков Ефрем Федорович

Смерть
Неизвестно