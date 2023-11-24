Соколов Александр Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Отец: Соколов Антон Стефанович
Мать: Соколова Анна Семеновна
Дочь: Агриппина Александровна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна
Сын: Соколов Ефим Александрович
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна
Сын: Соколов Федор Александрович
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна
Дочь: Анна Александровна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна
Сын: Соколов Илья Александрович
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна
Сын: Соколов Иоанн Александрович
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна
Сын: Соколов Павел Александрович
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна
Сын: Соколов Петр Александрович
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна
Дочь: Костакова Ефимия Александровна
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна
Сын: Соколов Иосиф (Осип) Александрович
Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна