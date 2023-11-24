Соколов Александр Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколов Александр Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Соколов Антон Стефанович

Мать: Соколова Анна Семеновна

Рождение ребёнка
22.05.1864

Дочь: Агриппина Александровна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.07.1869

Сын: Соколов Ефим Александрович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
01.01.1872

Сын: Соколов Федор Александрович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
29.11.1874

Дочь: Анна Александровна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.07.1878

Сын: Соколов Илья Александрович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
19.09.1880

Сын: Соколов Иоанн Александрович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.06.1883

Сын: Соколов Павел Александрович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.06.1883

Сын: Соколов Петр Александрович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Костакова Ефимия Александровна

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Иосиф (Осип) Александрович

Мать ребёнка: Соколова Евдокия Поликарповна

Чудиново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Евдокия Поликарповна

Смерть
Неизвестно
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