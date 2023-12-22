Ягужинский Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения14.04.1731
Дата смерти10.02.1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1731
Титул: граф. Единственный сын генерал-прокурора П. И. Ягужинского и его жены Анны Гавриловны, дочери великого канцлера Головкина
Место жительства
1736
В 5 лет лишился отца
Место жительства
1743
1743 Мать обвинили по лопухинскому делу, вырезали язык, высекли кнутом, конфисковали имущество и сослали в Сибирь, в Якутск, где она умерла
Место жительства
?.12.1747
Получил заграничный паспорт на имя господина Павлова, — под таким псевдонимом он должен был путешествовать, по указанию государыни
Образование
14.04.1748
В Вене русский посланник Л. Ланчинский подыскал воспитателей, а императрица Елизавета Петровна выделила на его содержание пенсию в 1500 руб. Средства на его содержание шли от доходов с конфискованных ... Показать все
Место жительства
?.08.1750
Написал императрице Елизавете Петровне о желании вернуться в Россию
Место жительства
1751
Годовое содержание Ягужинского увеличилось до 3500 рублей. Императрица не торопила Ягужинского с возвращением в Россию, но рекомендовала «учинить в Италию и другие места... все тамошние лутчия городы ... Показать все
Место жительства
1753
Вернулся в Россию, где получил конфискованные у родителей недвижимые имения в Московском, во Псковском, в Переславле-Резанском, в Кромском и Шлюшенбурском уездех 8800 душ. Ему вернули также некоторые ... Показать все
Место жительства
05.09.1754
Получил придворный чин камер-юнкера, жалованье в год по тысяче рублей
Бракосочетание
07.01.1755
(было 7 январь 1751) Императрица Елизавета Петровна определила ему в невесты родную сестру своего фаворита Ивана Ивановича Шувалова — Анастасию Ивановну
Место жительства
19.12.1755
Жил на Миллионной улице, где „по болезни жены“ была освящена церковь
Работа или профессия
С 17.07.1756 по 05.10.1756
Высокопоставленный свояк И.И.Шувалов пытался устроить дипломатическую карьеру Ягужинского, поэтому он был послан из Петербурга в Стокгольм с дипломатическим поручением. На этом его дипломатическая слу... Показать все
Место жительства
Около ?.03.1757
По примеру своих свойственников Шуваловых и вице-канцлера Воронцова, праздный граф Ягужинский взял у казначейства пятилетний кредит на очень выгодных условиях: получил в долг, под проценты и под залог... Показать все
Место жительства
С 21.09.1757 по 1762
Придворный чин: камергер, 4 класс табели о рангах. Состоял камергером при императорском дворе, где неизменно принимал участие в придворных увеселениях до начала правления Екатерины II
Место жительства
1760
Капиталиста из графа не получилось. Проезжая по Уралу, С. Р. Воронцов отмечал, что на заводах Ягужинского царит бесхозяйственность, производство фактически остановлено
Место жительства
?.02.1764
Екатерина II, вступив на престол, решила навести порядок в государственных финансах и вернуть в казну разбазаренную государственную собственность. Проведённая ревизия насчитала незадачливому заводчику... Показать все
Место жительства
13.10.1764
Неоплатные долги не затормозили промышленные затеи графа-фабриканта. Ягужинский поручил немцу Лилиеншталю организовать пильные мельницы на одной из собственных вотчин, мызе Остров в 39 верстах под Пет... Показать все
Военная служба
1764
Воинское звание: гененал-поручик Заочно
Место жительства
01.03.1765
За просроченные долги изъято в казну имение – село Павловское в Московском уезде и 232 души мужского пола
Место жительства
11.08.1766
Кроме казны Ягужинский много задолжал и частным кредиторам. Указом Правительствующего Сената учреждена опека над имениями Ягужинского, просуществовавшая до 1777 года. Ему запрещена продажа и передача ... Показать все
Место жительства
?.09.1766
Переехал к почтамту и перенёс церковь в свой новый особняк на Почтамтском пер., д. 5, где она действовала до продажи дома в начале 1782 почтовому ведомству. У графа имелась также церковь в загородном ... Показать все
Развод
Около ?.09.1767
Жена Анастасия Ивановна покинула дом мужа и оформила развод, дабы оградить от конфискации собственное приданое и те средства, что Ягужинский занял у её родственников. Она обратилась с прошением к импе... Показать все
Бракосочетание
Около 1769
2-я жена, наследница села Сафарино на Троицкой дороге
Место жительства
Около 1770
Жил в собственном доме на Марсовом поле, 5 со второй женой
Место жительства
18.05.1777
Императрица Екатерина II распорядилась выкупить в казну долги графа Ягужинского и заложенные им имения, чтобы затем передать их в руки своего фаворита князя Григория Александровича Потёмкина. Тянущаяс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.02.1806
Бездетный. Похороны: Благовещенская церковь, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург В Благовещенской церкви Александро-Невской лавры сохранился пристенный надгробный памятник с портретным барельефо... Показать все