Ягужинский Сергей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ягужинский Сергей Павлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

14.04.1731

Дата смерти

10.02.1806

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1731

Отец: Ягужинский Павел Иванович

Мать: Ягужинская Анна Гавриловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: граф. Единственный сын генерал-прокурора П. И. Ягужинского и его жены Анны Гавриловны, дочери великого канцлера Головкина
Место жительства
1736
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
В 5 лет лишился отца
Место жительства
1743
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
1743 Мать обвинили по лопухинскому делу, вырезали язык, высекли кнутом, конфисковали имущество и сослали в Сибирь, в Якутск, где она умерла
Место жительства
?.12.1747
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Получил заграничный паспорт на имя господина Павлова, — под таким псевдонимом он должен был путешествовать, по указанию государыни
Образование
14.04.1748
В Вене русский посланник Л. Ланчинский подыскал воспитателей, а императрица Елизавета Петровна выделила на его содержание пенсию в 1500 руб. Средства на его содержание шли от доходов с конфискованных ... Показать все
Место жительства
?.08.1750
Написал императрице Елизавете Петровне о желании вернуться в Россию
Место жительства
1751
Годовое содержание Ягужинского увеличилось до 3500 рублей. Императрица не торопила Ягужинского с возвращением в Россию, но рекомендовала «учинить в Италию и другие места... все тамошние лутчия городы ... Показать все
Место жительства
1753
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Вернулся в Россию, где получил конфискованные у родителей недвижимые имения в Московском, во Псковском, в Переславле-Резанском, в Кромском и Шлюшенбурском уездех 8800 душ. Ему вернули также некоторые ... Показать все
Место жительства
05.09.1754
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Получил придворный чин камер-юнкера, жалованье в год по тысяче рублей
Бракосочетание
07.01.1755

Жена: Ягужинская Анастасия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
(было 7 январь 1751) Императрица Елизавета Петровна определила ему в невесты родную сестру своего фаворита Ивана Ивановича Шувалова — Анастасию Ивановну
Место жительства
19.12.1755
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Жил на Миллионной улице, где „по болезни жены“ была освящена церковь
Работа или профессия
С 17.07.1756 по 05.10.1756
Высокопоставленный свояк И.И.Шувалов пытался устроить дипломатическую карьеру Ягужинского, поэтому он был послан из Петербурга в Стокгольм с дипломатическим поручением. На этом его дипломатическая слу... Показать все
Место жительства
Около ?.03.1757
По примеру своих свойственников Шуваловых и вице-канцлера Воронцова, праздный граф Ягужинский взял у казначейства пятилетний кредит на очень выгодных условиях: получил в долг, под проценты и под залог... Показать все
Место жительства
С 21.09.1757 по 1762
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Придворный чин: камергер, 4 класс табели о рангах. Состоял камергером при императорском дворе, где неизменно принимал участие в придворных увеселениях до начала правления Екатерины II
Место жительства
1760
Капиталиста из графа не получилось. Проезжая по Уралу, С. Р. Воронцов отмечал, что на заводах Ягужинского царит бесхозяйственность, производство фактически остановлено
Место жительства
?.02.1764
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Екатерина II, вступив на престол, решила навести порядок в государственных финансах и вернуть в казну разбазаренную государственную собственность. Проведённая ревизия насчитала незадачливому заводчику... Показать все
Место жительства
13.10.1764
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Неоплатные долги не затормозили промышленные затеи графа-фабриканта. Ягужинский поручил немцу Лилиеншталю организовать пильные мельницы на одной из собственных вотчин, мызе Остров в 39 верстах под Пет... Показать все
Военная служба
1764
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Воинское звание: гененал-поручик Заочно
Место жительства
01.03.1765
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
За просроченные долги изъято в казну имение – село Павловское в Московском уезде и 232 души мужского пола
Место жительства
11.08.1766
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Кроме казны Ягужинский много задолжал и частным кредиторам. Указом Правительствующего Сената учреждена опека над имениями Ягужинского, просуществовавшая до 1777 года. Ему запрещена продажа и передача ... Показать все
Место жительства
?.09.1766
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переехал к почтамту и перенёс церковь в свой новый особняк на Почтамтском пер., д. 5, где она действовала до продажи дома в начале 1782 почтовому ведомству. У графа имелась также церковь в загородном ... Показать все
Развод
Около ?.09.1767

Жена: Ягужинская Анастасия Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Жена Анастасия Ивановна покинула дом мужа и оформила развод, дабы оградить от конфискации собственное приданое и те средства, что Ягужинский занял у её родственников. Она обратилась с прошением к импе... Показать все
Бракосочетание
Около 1769

Жена: Ягужинская Варвара Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
2-я жена, наследница села Сафарино на Троицкой дороге
Место жительства
Около 1770
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Жил в собственном доме на Марсовом поле, 5 со второй женой
Место жительства
18.05.1777
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Императрица Екатерина II распорядилась выкупить в казну долги графа Ягужинского и заложенные им имения, чтобы затем передать их в руки своего фаворита князя Григория Александровича Потёмкина. Тянущаяс... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.02.1806
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бездетный. Похороны: Благовещенская церковь, Александро-Невская лавра, Санкт-Петербург В Благовещенской церкви Александро-Невской лавры сохранился пристенный надгробный памятник с портретным барельефо... Показать все
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