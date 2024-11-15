Орлова (--) Евдокия Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти23.08.1882 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Орлов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
Вычислено 28.03.1851 ст.
Дочь: Трусова (Орлова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Орлов Андрей Антонович
https://ya.ru/archive/catalog/50c68ee1-8e69-4950-822c-c5134f54e5f3/134
Рождение ребёнка
Вычислено 1853
Отец ребёнка: Орлов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Орлов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Орлов Андрей Антонович
Рождение ребёнка
24.05.1856 ст.
Сын: Орлов Иван Андреевич
Отец ребёнка: Орлов Андрей Антонович
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/29
Рождение ребёнка
19.02.1865 ст.
Дочь: (Орлова) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Орлов Андрей Антонович
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/10
Смерть
23.08.1882 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/149