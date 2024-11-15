Орлова (--) Евдокия Дмитриевна 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
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Орлова (--) Евдокия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

23.08.1882 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Андрей Антонович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Орлов Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Орлов Андрей Антонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Вычислено 28.03.1851 ст.

Дочь: Трусова (Орлова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Орлов Андрей Антонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/50c68ee1-8e69-4950-822c-c5134f54e5f3/134
Рождение ребёнка
Вычислено 1853

Сын: Орлов Абрам Андреевич

Отец ребёнка: Орлов Андрей Антонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Орлов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Орлов Андрей Антонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
24.05.1856 ст.

Сын: Орлов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Орлов Андрей Антонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1b3eaecf-2c48-47cc-b454-2adcada77c4c/29
Рождение ребёнка
19.02.1865 ст.

Дочь: (Орлова) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Орлов Андрей Антонович

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e7f4b052-4813-4319-bf22-e805974a1ce0/10
Смерть
23.08.1882 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/149

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