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Костылев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Костылев Михаил Аврамович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Костылев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1823

Дочь: Костылева Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Костылева Вторая Жена Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Вторая Жена Надежда Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костылева Третий Брак Екатерина Григорьевна

Смерть
Неизвестно