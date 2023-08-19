Костылев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Костылев Михаил Аврамович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Костылев Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1823
Дочь: Костылева Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Костылева Вторая Жена Надежда Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно