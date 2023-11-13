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Пряникова Домна Тихоновна
Пряникова Домна Тихоновна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.01.1853
Дата смерти
28.01.1855
Пол
Женский
Отец
Пряников Тихон Василиевич
1833 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1853
Отец:
Пряников Тихон Василиевич
Мать:
?
Смерть
28.01.1855
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