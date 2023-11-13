Пряникова Домна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряникова Домна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1853

Дата смерти

28.01.1855

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1853

Отец: Пряников Тихон Василиевич

Мать: ?

Смерть
28.01.1855
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