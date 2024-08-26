Лукошников Варфоломей Тарасович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1659
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1659
Отец: Лукошников Тарас
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1709
Сын: Лукошников Макар Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1714
Сын: Лукошников Иван Варфоломеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1722
Дочь: Шибанова (Лукошникова) Варвара Вахрамеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1719