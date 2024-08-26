Лукошников Варфоломей Тарасович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукошников Варфоломей Тарасович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1659

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1659

Отец: Лукошников Тарас

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Нюнежская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1709

Сын: Лукошников Макар Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Нюнежская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Лукошников Иван Варфоломеевич

Мать ребёнка: не указана

Нюнежская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1722

Дочь: Шибанова (Лукошникова) Варвара Вахрамеевна

Мать ребёнка: не указана

Нюнежская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
После 1719
Нюнежская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область

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