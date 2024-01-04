Чумова -Ершова- Татьяна Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧумова -Ершова- Татьяна Сидоровна

Чумова -Ершова- Татьяна Сидоровна

Место рождения

Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Ершов Сидор Афанасьевич

Мать: не указана

Абрашино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
05.07.1863

Муж: Чумов Феодосий Александрович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.04.1873

Дочь: Чумова Александра Феодосовна

Отец ребёнка: Чумов Феодосий Александрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.12.1874

Дочь: Чумова Хиония Федосовна

Отец ребёнка: Чумов Феодосий Александрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1876

Дочь: Чумова Евдокия Феодосовна

Отец ребёнка: Чумов Феодосий Александрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.02.1876

Сын: Чумов Прокопий Феодосович

Отец ребёнка: Чумов Феодосий Александрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.02.1877

Сын: Чумов Павел Феодосович

Отец ребёнка: Чумов Феодосий Александрович

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close