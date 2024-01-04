Чумова -Ершова- Татьяна Сидоровна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Ершов Сидор Афанасьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
05.07.1863
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.04.1873
Дочь: Чумова Александра Феодосовна
Отец ребёнка: Чумов Феодосий Александрович
Рождение ребёнка
30.12.1874
Дочь: Чумова Хиония Федосовна
Отец ребёнка: Чумов Феодосий Александрович
Рождение ребёнка
21.02.1876
Дочь: Чумова Евдокия Феодосовна
Отец ребёнка: Чумов Феодосий Александрович
Рождение ребёнка
21.02.1876
Сын: Чумов Прокопий Феодосович
Отец ребёнка: Чумов Феодосий Александрович
Рождение ребёнка
25.02.1877
Отец ребёнка: Чумов Феодосий Александрович
Смерть
Неизвестно