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Пумалайнен Тойво Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1921

Дата смерти

19.11.1993

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1921

Отец: Пумалайнен Абрам Иванович

Мать: Пумалайнен Ханна Александровна

Бракосочетание
14.03.1949

Жена: Пумалайнен Ирма Петровна

Рождение ребёнка
16.01.1950

Сын: Пумалайнен Виктор Тойвович

Мать ребёнка: Пумалайнен Ирма Петровна

Рождение ребёнка
29.04.1951

Сын: Пумалайнен Лаврентий Тойвович

Мать ребёнка: Пумалайнен Ирма Петровна

Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.03.1953

Сын: Пумалайнен Александр Тойвович

Мать ребёнка: Пумалайнен Ирма Петровна

Смерть
19.11.1993
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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