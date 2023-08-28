Пумалайнен Тойво Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1921
Дата смерти19.11.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1921
Бракосочетание
14.03.1949
Жена: Пумалайнен Ирма Петровна
Рождение ребёнка
16.01.1950
Сын: Пумалайнен Виктор Тойвович
Мать ребёнка: Пумалайнен Ирма Петровна
Рождение ребёнка
29.04.1951
Сын: Пумалайнен Лаврентий Тойвович
Мать ребёнка: Пумалайнен Ирма Петровна
Иннолово, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.03.1953
Сын: Пумалайнен Александр Тойвович
Мать ребёнка: Пумалайнен Ирма Петровна
Смерть
19.11.1993
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург