Спирина Анна Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спирина Анна Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Хлынкова Акулина Кузьмина

Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Спирин Роман Кузьмин

Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Аграфена Кузьмина

Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Спирин Семён Кузьмин

Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Былина Дарья Кузьмина

Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Матрёна Кузьмина

Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Былин Абрам Кузьмин

Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
12
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спирин Кузьма Спиридонов

Смерть
Неизвестно
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