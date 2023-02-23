Спирина Анна Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Хлынкова Акулина Кузьмина
Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Спирин Роман Кузьмин
Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Аграфена Кузьмина
Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов
Рождение ребёнка
1849
Сын: Спирин Семён Кузьмин
Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Былина Дарья Кузьмина
Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Матрёна Кузьмина
Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Былин Абрам Кузьмин
Отец ребёнка: Спирин Кузьма Спиридонов
Место жительства
1858
12
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно