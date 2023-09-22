Резников Роман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резников Роман

Место рождения

Ukraine

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Ukraine
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Прасковья Романовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Резник Василий Романович

Мать ребёнка: не указана

Баранниково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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