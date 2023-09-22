Резников Роман
Место рожденияUkraine
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Ukraine
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Прасковья Романовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: не указана
Баранниково, Руднянский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно