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Сухлоев Михаил Петрович

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Место рождения

Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

21.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1950

Отец: Сухлоев Перт Ильич

Мать: Сухлоева-Мирнова Ирина Павловна

Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Крещение
1950 или 1951
Архангельская, Тихорецкий муниципальный район, Краснодарский край
Зима холодно в церкви нагрели одну купель, а принесли еще девочку Кленину Веру и нас в одной купели крестили. Потом мы учились в одном классе и я был в нее влюблен, но только когда уже были студентами... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1979

Сын: Сухлоев Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Сухлоева Людмила Ефимовна

Бракосочетание
13.06.1979

Жена: Сухлоева Людмила Ефимовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.02.1981

Дочь: Сухлоев Ирина Михайловна

Мать ребёнка: Сухлоева Людмила Ефимовна

Рождение ребёнка
30.07.1981

Сын: Сухлоев Андрей Михайлович

Мать ребёнка: Старкова Людмила Анатольевна

Рождение ребёнка
12.08.1991

Дочь: Калашникова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Калашникова Светлана Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старкова Людмила Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Светлана Борисовна

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