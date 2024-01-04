Сухлоев Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения21.11.1950
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1950
Крещение
1950 или 1951
Зима холодно в церкви нагрели одну купель, а принесли еще девочку Кленину Веру и нас в одной купели крестили. Потом мы учились в одном классе и я был в нее влюблен, но только когда уже были студентами... Показать все
Рождение ребёнка
23.01.1979
Сын: Сухлоев Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Сухлоева Людмила Ефимовна
Бракосочетание
13.06.1979
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
01.02.1981
Дочь: Сухлоев Ирина Михайловна
Мать ребёнка: Сухлоева Людмила Ефимовна
Рождение ребёнка
30.07.1981
Сын: Сухлоев Андрей Михайлович
Мать ребёнка: Старкова Людмила Анатольевна
Рождение ребёнка
12.08.1991
Дочь: Калашникова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Калашникова Светлана Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно