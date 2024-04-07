Усков Феофил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсков Феофил Васильев

Усков Феофил Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.11.1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1808

Отец: Усков Василий Артемьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ускова 3 жена

Рождение ребёнка
?.11.1840

Сын: Усков Федор Феофилов

Мать ребёнка: Ускова 3 жена

Рождение ребёнка
?.11.1843

Дочь: Ускова Александра Феофилова

Мать ребёнка: Ускова 3 жена

Рождение ребёнка
?.11.1845

Сын: Усков Федор Феофилов

Мать ребёнка: Ускова 3 жена

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.