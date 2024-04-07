Усков Феофил Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.11.1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.11.1808
Отец: Усков Василий Артемьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ускова 3 жена
Рождение ребёнка
?.11.1840
Сын: Усков Федор Феофилов
Мать ребёнка: Ускова 3 жена
Рождение ребёнка
?.11.1843
Дочь: Ускова Александра Феофилова
Мать ребёнка: Ускова 3 жена
Рождение ребёнка
?.11.1845
Сын: Усков Федор Феофилов
Мать ребёнка: Ускова 3 жена
Смерть
Неизвестно