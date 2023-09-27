Гудков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Гудков Степан Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Бессергеневская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно