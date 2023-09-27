Гудков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Гудков Степан Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Бессергеневская, Октябрьский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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