Сыромятникова Мария Архиповна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Сыромятников Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Прасковья Афанасьевна
Отец ребёнка: Сыромятников Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно