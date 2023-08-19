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Сыромятникова Мария Архиповна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Сыромятников Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Прасковья Афанасьевна

Отец ребёнка: Сыромятников Афанасий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сыромятников Афанасий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно