Каплина Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каплина Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплин Александр Петрович

Отец ребёнка: Каплин Петр Николаевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилова Фаина Петровна

Отец ребёнка: Каплин Петр Николаевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каплин Николай Петрович

Отец ребёнка: Каплин Петр Николаевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каплин Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно
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