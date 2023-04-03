Матрёна Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрёна Харитонова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1853

Муж: Николай Степанов

Рождение ребёнка
23.10.1853

Дочь: Параскева Николаева

Отец ребёнка: Николай Степанов

Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Степанов

Смерть
Неизвестно
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