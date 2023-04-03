Матрёна Харитонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1853
Муж: Николай Степанов
Рождение ребёнка
23.10.1853
Дочь: Параскева Николаева
Отец ребёнка: Николай Степанов
Шарапово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Степанов
Смерть
Неизвестно